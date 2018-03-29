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Восемь россиян забили по 25 голов в НХЛ — повторение рекорда XXI века
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Восемь россиян забили по 25 голов в НХЛ — повторение рекорда XXI века 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Сегодня ночью Евгений Кузнецов и Евгений Дадонов забросили 25-е шайбы в текущем чемпионате НХЛ и пополнили и без того внушительный список российских бомбардиров, добравшихся до этой отметки. По 25 голов забили восемь российских хоккеистов — это повторение лучшего результата в XXI веке. Рекорд, а заодно и повторение результата сезона-1992/93, может состояться, если Владислав Наместников отметится тремя голами в оставшихся пяти матчах «Рейнджерс» или Артем Анисимов пять раз огорчит соперников «Чикаго». (Кирилл БУРДАКОВ)
Сезоны, в которых больше шести россиян забивали по 25 голов
Сезон
Кол-во бомбардиров
Бомбардиры
1993/94  П. Буре-60, С. Федоров-56, Вяч. Козлов-34, Могильный-32, Макаров-30, Яшин-30, Каменский-28, Титов-27, Хмылев-27, Жамнов-26, Зелепукин-26  1992/93  Могильный-76, П. Буре-60, Семак-37, Борщевский-34, С. Федоров-34, Квартальнов-30, Давыдов-28, Коваленко-27, Жамнов-25  2006/07  Овечкин-46, Ковальчук-42, Семин-38, Фролов-35, Малкин-33, Вяч. Козлов-28, Дацюк-27, Вик. Козлов-25  2007/08  Овечкин-65, Ковальчук-52, Малкин-47, Ковалев-35, Дацюк-31, Жердев-26, Семин-26, Радулов-26  2008/09  Овечкин-56, Ковальчук-43, Малкин-35, Семин-34, Дацюк-32, Фролов-32, Ковалев-26, Вяч. Козлов-26  2017/18  Овечкин-45, Малкин-42, Кучеров-38, Тарасенко-31, Радулов-27, Панарин-26, Дадонов-25, Кузнецов-25  1995/96  Могильный-55, С. Федоров-39, Каменский-38, Вяч. Козлов-36, Селиванов-31, Коваленко-28, Титов-28  1998/99  Яшин-44, Березин-37, Вяч. Козлов-29, В. Буре-26, Федоров-26, Кривокрасов-25, Самсонов-25  2000/01  П. Буре-59, Ковалев-44, Могильный-43, Яшин-40, С. Федоров-32, Самсонов-29, В. Буре-27  2001/02  П. Буре-34, Ковалев-32, Яшин-32, С. Федоров-31, Ковальчук-29, Самсонов-29, Гончар-26
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