Восемь россиян забили по 25 голов в НХЛ — повторение рекорда XXI века

Сезоны, в которых больше шести россиян забивали по 25 голов

Сезон

Кол-во бомбардиров

Бомбардиры

1993/94 П. Буре-60, С. Федоров-56, Вяч. Козлов-34, Могильный-32, Макаров-30, Яшин-30, Каменский-28, Титов-27, Хмылев-27, Жамнов-26, Зелепукин-26 1992/93 Могильный-76, П. Буре-60, Семак-37, Борщевский-34, С. Федоров-34, Квартальнов-30, Давыдов-28, Коваленко-27, Жамнов-25 2006/07 Овечкин-46, Ковальчук-42, Семин-38, Фролов-35, Малкин-33, Вяч. Козлов-28, Дацюк-27, Вик. Козлов-25 2007/08 Овечкин-65, Ковальчук-52, Малкин-47, Ковалев-35, Дацюк-31, Жердев-26, Семин-26, Радулов-26 2008/09 Овечкин-56, Ковальчук-43, Малкин-35, Семин-34, Дацюк-32, Фролов-32, Ковалев-26, Вяч. Козлов-26 2017/18 Овечкин-45, Малкин-42, Кучеров-38, Тарасенко-31, Радулов-27, Панарин-26, Дадонов-25, Кузнецов-25 1995/96 Могильный-55, С. Федоров-39, Каменский-38, Вяч. Козлов-36, Селиванов-31, Коваленко-28, Титов-28 1998/99 Яшин-44, Березин-37, Вяч. Козлов-29, В. Буре-26, Федоров-26, Кривокрасов-25, Самсонов-25 2000/01 П. Буре-59, Ковалев-44, Могильный-43, Яшин-40, С. Федоров-32, Самсонов-29, В. Буре-27 2001/02 П. Буре-34, Ковалев-32, Яшин-32, С. Федоров-31, Ковальчук-29, Самсонов-29, Гончар-26