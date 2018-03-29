Уткин: Черчесов — профнепригодный тренер, который навязывает сборной свои фобии

«У нашей сборной профнепригодный тренер. Он приглашает в неё профнепригодных игроков. Речь, конечно, о годности соответствующему уровню. Я не слепой: время, когда нашей сборной со всей неизбежностью требуется нападающий такого класса, точно ещё не наступило. Наша сборная уже год играет совершенно одинаково со всеми соперниками. Три защитника, два латераля, два опорных перед ними. Собственно, это и есть реально линия обороны. Сборная в состоянии сохранять ноль у себя в тылу, только когда они все на своих местах и не увлекаются атакующей ересью.

Остаётся три человека, кто бы они ни были, чтобы сочинить что-нибудь в атаке. На эти три места претендуют все те футболисты, которых перечислит любой что болельщик, что тренер, если его спросить о лучших русских игроках: Миранчуки, Смолов, Кокорин (выбыл), Дзагоев, Головин (в большинстве случаев), Шатов… А мест — три. И одно из них с 65-й минуты займёт ещё наш расписной Антон.

Черти полосатые с этими результатами. Понятно, что мы слабей Бразилии и Франции. Но с другой стороны, почему же чёрт? Мы же видели в игре с Бразилией, как сборная, неплохо проведя концовку первого тайма, вся метнулась вперед с начала тайма второго? Это же по команде тренера случилось. Иначе не могло. Станислав захотел выиграть у Бразилии!

А что? Я тоже хочу, чтобы Россия выиграла у Бразилии. Просто мало ли чего я хочу, я ж не тренер. И вот наша сборная полетела. С чем бы это сравнить?.. Шашки наголо? Ну, если только те шашки, которые с клетчатой доски. Плохо. Я бы сравнил это с атакой средневековых шотландцев на броненосных рыцарей английского короля. Там наголо у шотландцев было то, что обнажалось, когда они с гортанными криками задирали свои юбки-килты", — написал Уткин в «Фейсбуке».