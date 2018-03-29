Уткин: «Черчесов просто навязывает сборной России свои фобии»

«На множестве сайтов, посвященных первенству мира, висит таймер: до начала чемпионата осталось… Вот и сегодня я заглянул, вздохнул, открыл окошко Телеграма и дописал до этого места; было 77 дней, 9 часов и 37 минут. Я добавляю к этому времени 65 минут, можно 70.

Пройдет 77 дней, 10 часов и 52 минуты (плюс-минус), и в середине второго тайма матча открытия Россия — Саудовская Аравия на поле выйдет Антон Заболотный. Со скамейки его напутствует седовласый Габулов. Тень здоровой самцовой зависти пробежит по лицу Ильи Кутепова . Выдаст Заболотному пятюню уходящий с поля… Ну, допустим, Гранат. И Антон пойдет в бой.

Как он попал в сборную? Что он там делает? Что надо сделать, чтобы он что-то в ней сделал?

У нашей сборной профнепригодный тренер. Он приглашает в нее профнепригодных игроков. Речь, конечно, о годности соответствующему уровню. Я не слепой: время, когда нашей сборной со всей неизбежностью требуется нападающий такого класса точно еще не наступило.

Боже ж мой, мы играем одинаково что с Новой Зеландией, что с Бразилией. Зачем нам тренер в таком случае? Чтобы заменить Джикию на Граната? А что, есть кто-то, кто не знает, чем это закончится? Тренер сборной просто тупо навязывает команде свои весьма догматические представления о том, как надо играть. А точнее, даже не представления, а фобии.

Заболотный попал в сборную после матча с московским «Динамо». Та игра открыла нам Антона. И с тех пор это стало… кстати, чем это стало? А я вам скажу: это обряд. Заклинание. Обращение к стихиям.

Чемпионат мира ведь проходит на нашей земле. А земля наша древняя. В русских сказках встречаются и постоянно действуют олицетворяющие эти стихии Леший, Домовой… Водяной. А в сборной теперь есть Заболотный. Он ведь даже после матчей говорит слова настолько бессмысленные, что иначе как мистикой, ритуальным заговором их считать трудно. После поражения 0:3 Антон предположил, что сборная поборется за победу на чемпионате мира… Антон, вы меня простите. Вы ж не виноваты, что вы такой. Вы прекрасны и победоносны в первом дивизионе, команда «Тосно». Там вы эффектны, там вы свирепы, просто вот тут вы, б…ь, просто нелепы.