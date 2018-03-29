«Тоттенхэм» хочет приобрести Бруну Фернандеша

«Тоттенхэм» интересуется полузащитником лиссабонского «Спортинга» Бруну Фернандешем , сообщает A Bola.

«Шпоры» хотят подписать 23-летнего португальца этим летом и намерены начать переговоры с лиссабонским клубом.

Однако «львы» не намерены расставаться с перспективным хавбеком и требуют за него 100 миллионов евро.

Фернандеш перешел в «Спортинг» из «Сампдории» в июне 2017 года и сразу же стал ключевым игроком команды. В нынешнем сезоне на его счету 13 голов и 13 результативных передач во всех турнирах.