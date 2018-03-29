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«Тоттенхэм» хочет приобрести Бруну Фернандеша
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«Тоттенхэм» хочет приобрести Бруну Фернандеша 

LiveSport.Ru 2 часа назад
Фото: LiveSport.Ru
«Тоттенхэм» интересуется полузащитником лиссабонского «Спортинга» Бруну Фернандешем, сообщает A Bola.
«Шпоры» хотят подписать 23-летнего португальца этим летом и намерены начать переговоры с лиссабонским клубом.
Однако «львы» не намерены расставаться с перспективным хавбеком и требуют за него 100 миллионов евро.
Фернандеш перешел в «Спортинг» из «Сампдории» в июне 2017 года и сразу же стал ключевым игроком команды. В нынешнем сезоне на его счету 13 голов и 13 результативных передач во всех турнирах.
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