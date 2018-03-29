Врач «Баварии»: «Гвардиола считает, что он знает больше и лучше, чем другие»

Доктор «Баварии» Ханс-Вильхельм Мюллер-Вольфарт поделился мнением о Хосепе Гвардиоле, который тренировал мюнхенцев с 2013-го по 2016-й год. Мюллер-Вольфарт работал в «Баварии» до 2015 года. По данным немецких СМИ, он был вынужден уйти из-за конфликта с Хосепом Гвардиолой, который на тот момент занимал пост главного тренера. Осенью 2017 года президент мюнхенцев Ули Хенесс вернул 75-летнего специалиста в клуб.

«Гвардиола полностью отрицал профессию медика. Игроки должны были не восстанавливаться, а избавляться от боли. Такой взгляд на вещи идет вразрез с моей философией.

Он недооценивал меня, хотел, чтобы я стал его подчиненным. Он переоценивал себя и считал, что он знает больше и лучше, чем другие, но я оказался ему не по зубам. У меня был чудесный статус в «Баварии». Гвардиола не мог выносить того, что я был в клубе на таких же правах, что и он, поэтому от меня пришлось избавиться. Он сделал все возможное, чтобы обмануть меня», — цитирует Мюллера-Вольфарта ZDF.