Анастасия Решетова удалила свой Instagram после ссоры с подписчиками, а потом его вернула

Анастасия Решетова (22) поссорилась со своими подписчиками. Дело в том, что в понедельник она опубликовала откровенное фото, и поклонники модели решили, что это неуместно. Решетова грубо ответила в комментариях. А вскоре после этого страница Насти пропала — то ли она сама удалила свой Instagram, то ли на ее последний пост пожаловались пользователи и соцсеть сама ее заблокировала.

Правда, на следующий день страница вернулась, а Решетова выложила видео с акции памяти в Москве и написала: «Письмо людям… Думала, что буду молчать и осмыслять произошедшее внутри себя, но не вышло. Не было спокойствия. Двое суток провела у экранов, мониторя свежую информацию о пожаре и расследовании. И это мрачное событие обернулось чёрной пеленой, которая окутала страну. Это мощная встряска для нас. Это знак, это своего рода предупреждение свыше о том, что мы — люди и есть корысть и эгоизм, теряющие чувства свойственные достойному Человеку. И как я жажду, чтобы позорно лишили свободы уе*ков, которые виноваты в том, что невинные люди сгорели заживо, как когда -то узники концлагерей в печах. Но в глубине души понимаю, что ненависть порождает другой порок и этим горю не поможешь. Наше дело переосмыслить все, научиться ценить жизнь и ближних, быть более ответственными по отношению к своему делу. Это может случиться с каждым. Вроде нет на улицах войны, а люди гибнут…маленькие невинные дети гибнут… Я думаю, что грядут перемены, не знаю какого характера, но они будут. И для меня Мир точно никогда не будет прежним. РОССИЯ СКОРБИТ…»

Письмо людям… Думала, что буду молчать и осмыслять произошедшее внутри себя, но не вышло. Не было спокойствия. Двое суток провела у экранов, мониторя свежую информацию о пожаре и расследовании. И это мрачное событие обернулось чёрной пеленой, которая окутала страну. Это мощная встряска для нас. Это знак, это своего рода предупреждение свыше о том, что мы — люди и есть корысть и эгоизм, теряющие чувства свойственные достойному Человеку. И как я жажду, чтобы позорно лишили свободы уе*ков, которые виноваты в том, что невинные люди сгорели заживо, как когда -то узники концлагерей в печах. Но в глубине души понимаю, что ненависть порождает другой порок и этим горю не поможешь. Наше дело переосмыслить все, научиться ценить жизнь и ближних, быть более ответственными по отношению к своему делу. Это может случиться с каждым. Вроде нет на улицах войны, а люди гибнут…маленькие невинные дети гибнут… Я думаю, что грядут перемены, не знаю какого характера, но они будут. И для меня Мир точно никогда не будет прежним. РОССИЯ СКОРБИТ…

Публикация от Reshetova Anastasia (@volkonskaya.reshetova)

28 Мар 2018 в 4:29 PDT Подробнее: https://peopletalk.ru/article/anastasiya-reshetova-udalila-svoj-instagram-posle-ssory-s-podpischikami-a-potom-ego-vernula/