Спасатели Новой Москвы рассказали о правилах безопасности на водоемах

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Жителей Троицкого и Новомосковского административных округов 29 марта предупредили об опасности нахождения на льду в весенний период.

Спасатели Управления по ТиНАО Главного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям России по городу Москве призвали любителей подледного лова быть предельно внимательными и не подходить к промоинам и полыньям. Кроме того, стоит избегать мест с большим количеством лунок, которые оставили рыбаки.

Напомним, что весной лед может не выдержать даже небольшую нагрузку.