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Спасатели Новой Москвы рассказали о правилах безопасности на водоемах
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Спасатели Новой Москвы рассказали о правилах безопасности на водоемах 

Администрация поселения Вороновское 1 час назад
Фото: Администрация поселения Вороновское
Фото: архив
Жителей Троицкого и Новомосковского административных округов 29 марта предупредили об опасности нахождения на льду в весенний период.
Спасатели Управления по ТиНАО Главного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям России по городу Москве призвали любителей подледного лова быть предельно внимательными и не подходить к промоинам и полыньям. Кроме того, стоит избегать мест с большим количеством лунок, которые оставили рыбаки.
Напомним, что весной лед может не выдержать даже небольшую нагрузку.
Администрация поселения Вороновское: последние новости
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