Прогноз на третий матч финала Западной конференции Кубка Гагарина

В позиционном хоккее СКА выглядит солиднее, но получится ли вновь не дать ЦСКА разогнаться?

ЦСКА — СКА Ставки: победа СКА с учетом ОТ за 1.90, победа СКА с форой "-1" за 3.25.

Команды обменялись победами и переехали из Петербурга в Москву. СКА во втором матче показал, что может сыграть строго и свести риски к минимуму: московский клуб увяз в средней зоне, а если и преодолевал синюю линию, то быстро выжимался к бортам. Как итог — за весь третий период, в котором ЦСКА было нужно забивать любой ценой, подопечные Игоря Никитина придумали разве что пару интересных подключений Алексея Марченко

У ЦСКА есть ощутимые проблемы с созиданием при отсутствии свободных зон, по крайней мере на фоне соперника. Это было видно ещё по серии с «Йокеритом»: лучше всего финский клуб выглядел именно в те отрезки, когда не давал «армейцам» чистого льда и создавал высокую плотность ещё на подходах к синей линии.

Шустрому и физически мощному ЦСКА нельзя давать разбежаться: позволил сопернику набрать скорость — жди проблем, как в случае с первой шайбой Андрея Кузьменко в стартовой встрече. Убежать или продавить красно-синие могут в любой момент вне зависимости от состава тройки нападения. Иное дело когда соперник обороняется компактно: никаких передач на ход в каждой второй смене, низкий оборонительный блок, выдавливание в углы и постоянная подстраховка.

Неудивительно, что по такой игре совсем потерялся, скажем, Валерий Ничушкин . Он отлично умеет пользоваться лишней парой метров свободного пространства и, если наберёт скорость, способен завезти шайбу в ворота хоть с двумя защитниками на плечах, как делал это ещё в «Тракторе». Но Ничушкин — и целый ряд других форвардов ЦСКА — не лучшим образом действует в статике, когда места в обрез и рассчитывать на преимущество в скорости нельзя.

Если СКА вновь не даст сопернику получать шайбу на ход в своей зоне и набирать скорость, то почти наверняка возьмёт и третий матч — питерцы заметно разнообразнее и хитрее. Команда Олега Знарка уверенно вязала красно-синих, заставляя их сбиваться на примитивный хоккей с вознёй у бортов. В таких условиях остаётся только не зевать и своевременно зачищать пятак — всё же без Шалунова и Шумакова ЦСКА в позиционных атаках выглядит посредственно.

Возвращение этих нападающих на лёд в третьем матче способно повлиять на расклад сил, но главного вопроса игры, пожалуй, не изменит: удастся ли питерцам во второй раз подряд лишить ЦСКА чистого льда? Если да — шансы хозяев будут невелики, если нет — при перестрелке и открытом хоккее преимущество московского клуба во вратарской линии может стать решающим.

В связи с неплохим коэффициентом и непонятным состоянием Шалунова и Шумакова можно не мудрить и просто взять победу СКА. Потому что в Москве эти команды, как правило, играют в более закрытый хоккей.

Если СКА удастся затащить подопечных Игоря Никитина в осторожную игру с невысоким темпом, преимущество в индивидуальном мастерстве повысит шансы на успех: без скорости и нагнетания ритма атакующий потенциал ЦСКА снижается раза в полтора. Если любите неочевидные варианты и хотите рискнуть, попробуйте взять победу питерцев с форой "-1" за 3.25.

Обе команды на протяжении всего Кубка Гагарина наиболее активно проводят вторые периоды. Эта тенденция сработала в каждом из питерских матчей: в первой игре на вторую 20-минутку пришлось пять шайб из девяти, а во второй — две из двух. За счёт этого мы вышли в плюс по итогам первого матча, несмотря на неожиданную победу ЦСКА, но к третьей встрече букмекеры заметно понизили коэффициент на наш любимый вариант «тотал второго периода больше 1,5» — до 1.95.

При коэффициенте ниже двойки данная ставка смотрится не так интересно, так что на этот раз обойдёмся без неё. Линия на тоталы ровная, поэтому брать ТМ 4,5 шайбы за скромные 1.80 тоже не рискнём.