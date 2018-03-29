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Василий Уткин: У сборной России профнепригодный тренер, который приглашает профнепригодных игроков
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Василий Уткин: У сборной России профнепригодный тренер, который приглашает профнепригодных игроков 

Советский спорт 48 минут назад
«У нашей сборной профнепригодный тренер. Он приглашает в нее профнепригодных игроков. Речь, конечно, о годности соответствующему уровню. Я не слепой: время, когда нашей сборной со всей неизбежностью требуется нападающий такого класса, точно еще не наступило.
Наша сборная уже год играет совершенно одинаково со всеми соперниками. Три защитника, два латераля, два опорных перед ними. Собственно, это и есть реально линия обороны. Сборная в состоянии сохранять ноль у себя в тылу только когда они все на своих местах и не увлекаются атакующей ересью.
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Остается три человека, кто бы они ни были, чтобы сочинить что-нибудь в атаке. На эти три места претендуют все те футболисты, которых перечислит любой что болельщик, что тренер, если его спросить о лучших русских игроках: Миранчуки, Смолов, Кокорин (выбыл), Дзагоев, Головин (в большинстве случаев), Шатов… А мест — три. И одно из них с 65 минуты займет еще наш расписной Антон (Заболотный)», — написал Уткин на своей странице в Facebook.
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