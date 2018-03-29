Добрый лесоруб утешил огромного медведя обняв по-братски

Смелый парень решил утешить 680-килограммового медведя и обнял его по-братски. Как ни странно, но уловка удалась: огромный зверь нашел спокойствие в объятиях друга, а на следующий день милая парочка оказалась звездами сети.

Медведь Джимбо серьезно заболел. Ему вызвали ветеринара, визит которого мишку расстроил. И тогда его приободрил один из сотрудников зоопарка, Джим Ковальчик.

Огромный медведь дружит с Джимом всю свою жизнь. Ковальчик приютил малыша после закрытия зоопарка. В 2015 году мужчина открыл специальный Центр помощи осиротевшим животным — на сегодняшний день Джим с женой ухаживает за 11-ю медведями.