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Добрый лесоруб утешил огромного медведя обняв по-братски
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Добрый лесоруб утешил огромного медведя обняв по-братски 

Don't Panic 2 часа назад
Фото: Don't Panic
Смелый парень решил утешить 680-килограммового медведя и обнял его по-братски. Как ни странно, но уловка удалась: огромный зверь нашел спокойствие в объятиях друга, а на следующий день милая парочка оказалась звездами сети.
Медведь Джимбо серьезно заболел. Ему вызвали ветеринара, визит которого мишку расстроил. И тогда его приободрил один из сотрудников зоопарка, Джим Ковальчик.
Огромный медведь дружит с Джимом всю свою жизнь. Ковальчик приютил малыша после закрытия зоопарка. В 2015 году мужчина открыл специальный Центр помощи осиротевшим животным — на сегодняшний день Джим с женой ухаживает за 11-ю медведями.
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