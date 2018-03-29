Афеллай покинет «Сток Сити» 

Главный тренер «Сток Сити» Пол Ламберт не рассчитывает на полузащитника Ибрагима Афеллая и уже освободил его от работы с основным составом, сообщает The Telegraph.
Наставник «гончаров» лично сообщил Афеллаю, что не рассчитывает на него. Как утверждает издание, представители футболиста в скором времени начнут переговоры с руководством клуба о досрочном расторжении соглашения. Контракт 31-летнего хавбека со «Сток Сити» рассчитан до лета 2019 года.
В этом сезоне нидерландский полузащитник провел 6 матчей в английской Премьер-лиге.