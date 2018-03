В Telegram сломалась отправка сообщений

В Telegram сломалась отправка сообщенийПользователи начали жаловаться на проблемы с доставкой сообщений в Telegram. Они либо не отправляются, либо вовсе пропадает подключение к серверам мессенджера.

Первые жалобы уже появились в Twitter:

Telegram is having issues since 04:20 AM ESThttps://t.co/Jnact7j4iV

RT if you're also affected #telegramdown pic.twitter.com/do9QZZnBUm

— Outage Report (@ReportOutage) March 29, 2018

Any guys out of Russia. Does Telegram works in your country?

— voland (@volandku) March 29, 2018

RIP @telegram pic.twitter.com/0eJanMNq6e

— NeX (@NeXphyXia) March 29, 2018

@telegram down?: ( — volshebnica (@volshebnicaa) March 29, 2018

@telegram Has something gone wrong with the servers in America?

— Abduvohid A. K. (@Abduvokhid_AK) March 29, 2018

Неполадки наблюдаются по всему миру. В частности, в России. Правда, проблема коснулась лишь части пользователей.

А у вас как дела? Работает Telegram?