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Итоги дня в АХЛ для россиян: 33 сейва Георгиева, первое очко в карьере Липанова
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Итоги дня в АХЛ для россиян: 33 сейва Георгиева, первое очко в карьере Липанова 

Чемпионат.com 1 час назад
В Американской хоккейной лиге завершился очередной игровой день. Александр Георгиев провёл первый матч за «Хартфорд» после возвращения из «Нью-Йорк Рейнджерс», он отразил 33 броска и выиграл серию буллитов. Алексей Липанов набрал первое очко в карьере, сделав результативную передачу.
ВратарьКлубСейвы%ОБСчётГеоргиев«Хартфорд»33 из 3691,74:3 Б  ИгрокКлубОчкиШтрафБроски+/-Гурьянов (н)«Техас»0+0000Липанов (н)«Сиракьюз»0+141+1Волков (н)«Сиракьюз»1+0020Коростелёв (н)«Лаваль»0+002-3Педан (з)«Уилкс Барре»0+0230
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