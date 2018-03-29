«Екатеринбург Арену» возглавила женщина

Экс-директор «Урала».

Директором стадиона «Екатеринбург Арена» стала Оксана Тищенко, в прошлом исполнительный директор ФК «Урал» . Об этом «Уралинформбюро» сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

28 марта Тищенко в новом статусе приняла участие в заседании регионального оперативного штаба по подготовке к ЧМ-2018. Она сообщила о готовности стадиона к предстоящему 1 апреля матчу «шмелей» с казанским «Рубином»

"Екатеринбург Арена" примет четыре игры мундиаля: 15 июня на поле выйдут сборные Египта и Уругвая, 21 июня — Франции и Перу, 24 июня сыграют футболисты из Японии и Сенегала, а 27 июня — Мексики и Швеции. Ранее по теме: «Екатеринбург Арене» отрежут «уши»