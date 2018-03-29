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В Ростове-на-Дону пройдёт Чемпионат по чтению вслух «Открой рот»
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В Ростове-на-Дону пройдёт Чемпионат по чтению вслух «Открой рот» 

Ростовские Вести 1 час назад
1 апреля в 16:00 в гастробаре «Жерар» (ул. Соколова, 20) состоится Ч емпионат Ростова-на-Дону по чтению вслух «Открой рот». Победитель получит подборку книг от литературной премии «Ясная Поляна» и будет представлять город в финале Конференции Юг, на который соберутся чемпионы из двух десятков городов ЮФО и СКФО. По правилам чемпионата участники читают вслух без подготовки выбранные организаторами отрывки из книг, жюри оценивает технику чтения и артистизм, а участник, набравший больше всего баллов, получает право представлять город в финале Конференции Юг, который пройдёт в Ростове-на-Дону в рамках Фестиваля почитателей грамотности «РУфест» (9-15 апреля). Впервые чемпионат по чтению вслух провели в южной столице в 2014 году. В нынешнем сезоне этапы Чемпионата проходят более чем в 100 городах, ф инал состоится летом 2018 года в Москве на международном фестивале « Красная п лощадь ». Участники ростовского чемпионата будут читать в том числе книги авторов, которые становились лауреатами Литературн ой преми и «Ясная Поляна», а победител ь получ и т эту подборку в подарок. Среди призовых книг будут как произведения классиков, так и современных авторов. Всего п обедителям отборочных туров из 100 городов литературная премия «Ясная Поляна» подарит 2500 книг. Оценивать выступления участников 1 апреля будут сценарист, драматург Валерия Байкеева, кандидат филологических наук, преподаватель Института филологии, журналистики и межкультурной коммуникации ЮФУ, член Экспертного совета Тотального диктанта Кира Дружинина и специалист «Шолохов-Центра» Пётр Шолохов, правнук нашего великого земляка. Организатор чемпионата России по чтению вслух — ассоциация «Межрегиональная федерация чтения». Организатор отборочных туров в Ростовской области — Первый фестиваль почитателей грамотности «РУфест».
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