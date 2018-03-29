В Ростове-на-Дону пройдёт Чемпионат по чтению вслух «Открой рот» 

Ростовские Вести: последние новости

С апреля в Ростове-на-Дону начнется бесплатная аккредитация такси к ЧМ-2018

Стадион "Ростов-Арена" официально введен в эксплуатацию к ЧМ-2018

Футболисты из Ростовской области поборются за поездку к «Арсеналу» в Лондон