Аввакумова: не прилетел багаж — осталась без одежды и оружия. Пришлось просить

Южнокорейская биатлонистка Екатерина Аввакумова рассказала о проблемах с багажом перед индивидуальной гонкой на чемпионате России.

«День на задался с самого утра. Прилетела утром, ночью не спала. Оказалось, что не прилетел багаж — осталась без одежды, оружия, приклада. Пришлось просить у ребят. Бежала в том, что собрала. Спасибо Ханты-Мансийску за то, что выделили ствол.

Стреляла точно, но очень много времени потратила на огневом рубеже. На трассе было тяжелое скольжение, но работать можно, состояние сегодня хорошее.

После Олимпиады было не так много гонок, не поставила финальную точку, так что хорошо, что меня допустили, что есть возможность выступить здесь", — сказала Аввакумова в эфире «Матч ТВ».