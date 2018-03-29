Начался международный этап голосования за лучший костюм для Black Desert

Международный конкурс на лучший фанатский костюм для MMORPG Black Desert перешел на следующую стадию, в ходе которой определятся десять победителей, по одному на каждый регион. Голосование продлится до 2 апреля, а чтобы принять в нем участие, необходимо посетить страницу конкурса и выбрать самые достойные, на ваш взгляд, работы.

Спустя два дня после окончания, 4 апреля, начнется заключительный этап, где уже предстоит выбирать среди десяти лучших костюмов. В финальном голосовании определится один единственный победитель, за которого проголосует больше всего пользователей. Конкурс завершится 9 апреля, а подвести итоги обещают до 15 числа.

Те, кто одержит победу в текущем этапе, получат по $3.000 каждый, а награда за первое место составляет $10.000.