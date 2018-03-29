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Начался международный этап голосования за лучший костюм для Black Desert
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Начался международный этап голосования за лучший костюм для Black Desert 

MMO13 1 час назад
Фото: MMO13
Международный конкурс на лучший фанатский костюм для MMORPG Black Desert перешел на следующую стадию, в ходе которой определятся десять победителей, по одному на каждый регион. Голосование продлится до 2 апреля, а чтобы принять в нем участие, необходимо посетить страницу конкурса и выбрать самые достойные, на ваш взгляд, работы.
Спустя два дня после окончания, 4 апреля, начнется заключительный этап, где уже предстоит выбирать среди десяти лучших костюмов. В финальном голосовании определится один единственный победитель, за которого проголосует больше всего пользователей. Конкурс завершится 9 апреля, а подвести итоги обещают до 15 числа.
Те, кто одержит победу в текущем этапе, получат по $3.000 каждый, а награда за первое место составляет $10.000.
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