Пермская студентка победила на конкурсе красоты в Индии

Победителем международного конкурса красоты Miss Supermodel Worldwide 2018 в индийском городе Гургаон стала студентка Пермского государственного института культуры. Об этом сообщил сайт eg.ru.

Александра Ляшкова заявила, что благодаря участию в конкурсе красоты у нее появилась возможность познакомиться с культурой Индии и познакомиться с интересными людьми.

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