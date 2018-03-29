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Пермская студентка победила на конкурсе красоты в Индии
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Пермская студентка победила на конкурсе красоты в Индии 

360tv.ru 1 час назад
Фото: Экспресс-газета
Победителем международного конкурса красоты Miss Supermodel Worldwide 2018 в индийском городе Гургаон стала студентка Пермского государственного института культуры. Об этом сообщил сайт eg.ru.
Александра Ляшкова заявила, что благодаря участию в конкурсе красоты у нее появилась возможность познакомиться с культурой Индии и познакомиться с интересными людьми.
Награды на Miss Supermodel Worldwide 2018 также удостоилась студентка из Челябинского университета — Екатерина Евдокимова.
Более 140 тысяч подписчиков следят за страницей Ия Остергрен в Instagram. Жительница Швеции стала популярной благодаря длинным ногам и регулярным физическим тренировкам.
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