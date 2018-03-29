Состав олимпийской сборной России на матчи Еврочелленджа 

Тренерский штаб сборной России назвал состав олимпийской команды (ближайшего резерва национальной) для подготовки к чемпионату мира в Дании, информирует официальный сайт ФХР.
Вратари: Александр Судницин («Локомотив»), Иван Бочаров («Динамо» М), Александр Трушков («Спартак»).
Защитники: Никита Трямкин («Автомобилист»), Александр Елесин («Локомотив»), Алексей Береглазов («Металлург» Мг), Максим Минеев («Авангард»), Евгений Кулик, Владислав Провольнев (оба — «Спартак»), Николай Демидов, Иван Верещагин (оба — «Сибирь»).
Нападающие: Дмитрий Кагарлицкий («Северсталь»), Павел Красковский, Егор Коршков, Артем Ильенко (все — «Локомотив»), Семен Кошелев, Кирилл Семенов, Илья Михеев (все — «Авангард»), Александр Хохлачев, Александр Дергачев, Вячеслав Лещенко (все — «Спартак»), Павел Падакин (ХК «Сочи»), Алексей Бывальцев («Амур»), Денис Зернов («Лада»).
В рамках подготовки к чемпионату мира олимпийская сборная соберется на базе УТЦ «Новогорск» 1 апреля, а 5 апреля вылетит в Сочи, где 6 и 7 числа встретится с национальной сборной Германии (начало матчей в 19.30 и 17.00). После возвращения в Москву команда продолжит сбор в Новгорске, а затем отправится в Норвегию, где в городе Йёвик 14 и 15 апреля встретится с национальной сборной Норвегии.
Тренеры олимпийской сборной — Олег Браташ и Илья Воробьев.