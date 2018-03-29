Состав олимпийской сборной России на матчи Еврочелленджа

Тренерский штаб сборной России назвал состав олимпийской команды (ближайшего резерва национальной) для подготовки к чемпионату мира в Дании, информирует официальный сайт ФХР.

В рамках подготовки к чемпионату мира олимпийская сборная соберется на базе УТЦ «Новогорск» 1 апреля, а 5 апреля вылетит в Сочи, где 6 и 7 числа встретится с национальной сборной Германии (начало матчей в 19.30 и 17.00). После возвращения в Москву команда продолжит сбор в Новгорске, а затем отправится в Норвегию, где в городе Йёвик 14 и 15 апреля встретится с национальной сборной Норвегии.