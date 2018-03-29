Промес опубликовал шарж на самого себя. Фото

Полузащитник "Спартака" Квинси Промес на своей странице в Инстаграме опубликовал сатирическое изображение своей персоны. Вчера, 28 марта, голландец провел первую тренировку за красно-белых после возвращения из национальной команды. 23 марта он сыграл 66 минут за сборную в товарищеском матче против Англии (0:1), не отметившись результативными действиями.

Ближайший матч «Спартак» проведет против «Тосно» 31 марта. Встреча 24-го тура чемпионата России пройдет в Москве, начало — в 19.00 по московскому времени.

Промес в нынешнем сезоне провел за красно-белых 29 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и отдал 10 передач.

😂❤️ #QP10

Публикация от Quincy Promes (@qpromes) 29 Мар 2018 в 12:43 PDT