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Промес опубликовал шарж на самого себя. Фото
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Промес опубликовал шарж на самого себя. Фото 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Полузащитник "Спартака" Квинси Промес на своей странице в Инстаграме опубликовал сатирическое изображение своей персоны. Вчера, 28 марта, голландец провел первую тренировку за красно-белых после возвращения из национальной команды. 23 марта он сыграл 66 минут за сборную в товарищеском матче против Англии (0:1), не отметившись результативными действиями.
Ближайший матч «Спартак» проведет против «Тосно» 31 марта. Встреча 24-го тура чемпионата России пройдет в Москве, начало — в 19.00 по московскому времени.
Промес в нынешнем сезоне провел за красно-белых 29 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и отдал 10 передач.
😂❤️ #QP10
Публикация от Quincy Promes (@qpromes) 29 Мар 2018 в 12:43 PDT
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