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Сергей Балахнин: В матче с «Тосно» все зависит от красно-белых
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Сергей Балахнин: В матче с «Тосно» все зависит от красно-белых 

Советский спорт 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
— Все зависит от красно-белых. Они часто спотыкаются на ровном месте, теряют очки в матчах с клубами более низкого уровня. Хотя, на мой взгляд, «Спартак» — один из сильнейших коллективов чемпионата по игре. Команда показывает великолепный футбол. Так что, если фаворит продемонстрирует свои лучшие качества, то уверенно победит.
— Квинси Промес весной смотрится довольно блекло. Стоит ли в матче с «Тосно» ожидать преображения от лидера красно-белых? — От Квинси всегда исходит опасность. Все-таки его уровень достаточно высок. Да, в сборной у него сейчас не очень получается. Но у голландцев по весне были сильные соперники, и то оранжевые с минимальным счетом уступили Англии и разгромили Португалию. А в РФПЛ Промес все равно чувствует себя достаточно комфортно, пусть и не забивал давно, — передает слова Балахнина RT.
Добавим, что встреча двух команд пройдет 31 марта на поле стадиона «Открытие Арена» в Москве и начнется в 19:00 по московскому времени.
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