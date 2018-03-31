Сергей Балахнин: В матче с «Тосно» все зависит от красно-белых

— Все зависит от красно-белых. Они часто спотыкаются на ровном месте, теряют очки в матчах с клубами более низкого уровня. Хотя, на мой взгляд, «Спартак» — один из сильнейших коллективов чемпионата по игре. Команда показывает великолепный футбол. Так что, если фаворит продемонстрирует свои лучшие качества, то уверенно победит. — Квинси Промес весной смотрится довольно блекло. Стоит ли в матче с «Тосно» ожидать преображения от лидера красно-белых? — От Квинси всегда исходит опасность. Все-таки его уровень достаточно высок. Да, в сборной у него сейчас не очень получается. Но у голландцев по весне были сильные соперники, и то оранжевые с минимальным счетом уступили Англии и разгромили Португалию. А в РФПЛ Промес все равно чувствует себя достаточно комфортно, пусть и не забивал давно, — передает слова Балахнина RT. Добавим, что встреча двух команд пройдет 31 марта на поле стадиона «Открытие Арена» в Москве и начнется в 19:00 по московскому времени.