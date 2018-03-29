В Омской области под суд пойдут сбытчики фальшивых купюр

Прокуратура Омской области утвердила обвинительное заключение в отношении 27-летних омича и москвича, обвиняемых в хранении, перевозке в целях сбыта и сбыте заведомо поддельных банковских билетов ЦБ РФ

Как было установлено в ходе следствия, в сентябре 2017 года один из мужчин приобрел в Москве около 100 поддельных 5-тысячных купюр, которые привёз в Омск для их сбыта. Чтобы сделать это как можно быстрей, молодые люди решили приобрести автомобиль, а потом его перепродать. В ноябре обвиняемые поехали в Тару, где по объявлению приобрели автомобиль за 360 тыс. рублей, рассчитавшись 72 поддельными купюрами.

В тот же день бывший владелец автомобиля, заподозрив, что с ним расплатились подделками, обратился в полицию. По ориентировке обвиняемые были задержаны сотрудниками ДПС в одном из районов Омской области. В последующем при обыске по месту жительства одного из обвиняемых обнаружены ещё 10 поддельных купюр.

Молодые люди свою вину полностью признали. Сейчас дело направлено в Тарский городской суд для рассмотрения.