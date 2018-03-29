Ещё
В Омской области под суд пойдут сбытчики фальшивых купюр
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Омской области под суд пойдут сбытчики фальшивых купюр 

АиФ-Омск 2 часа назад
Фото: АиФ-Омск
Прокуратура Омской области утвердила обвинительное заключение в отношении 27-летних омича и москвича, обвиняемых в хранении, перевозке в целях сбыта и сбыте заведомо поддельных банковских билетов ЦБ РФ.
Как было установлено в ходе следствия, в сентябре 2017 года один из мужчин приобрел в Москве около 100 поддельных 5-тысячных купюр, которые привёз в Омск для их сбыта. Чтобы сделать это как можно быстрей, молодые люди решили приобрести автомобиль, а потом его перепродать. В ноябре обвиняемые поехали в Тару, где по объявлению приобрели автомобиль за 360 тыс. рублей, рассчитавшись 72 поддельными купюрами.
В тот же день бывший владелец автомобиля, заподозрив, что с ним расплатились подделками, обратился в полицию. По ориентировке обвиняемые были задержаны сотрудниками ДПС в одном из районов Омской области. В последующем при обыске по месту жительства одного из обвиняемых обнаружены ещё 10 поддельных купюр.
Молодые люди свою вину полностью признали. Сейчас дело направлено в Тарский городской суд для рассмотрения.
АиФ-Омск: последние новости
Омский боксёр Тищенко стал отцом в третий раз В Омске пройдет Всероссийская олимпиада «Созвездие Россетей» Омички выиграли первенство России по художественной гимнастике
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США нанесли удар по российским борцам88
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Речь олимпийской чемпионки приняли за пьяный бред19
Карпин продает квартиру с шестью туалетами47
Трех россиян включили в «допинговый» список
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
02:59
Карпин продает квартиру с шестью туалетами
Футбол
00:34
Четверной лутц в 13 лет: россиянка творит историю
Фигурное катание
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:27
Сборная России не учится на ошибках
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
03:18
Украинский спортсмен стал выступать за Россию
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение