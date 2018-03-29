СМИ: мэрия Самары зарезервировала 150 рекламных щитов для нужд организатора ЧМ-2018

В Самаре собственникам рекламных щитов придется на время отдать свои носители организатору ЧМ-2018, передает «Самарское обозрение». По данным издания, мэрия города уже зарезервировала 150 конструкций, на которых ФИФА разместит свои материалы, а также рекламу спонсоров и партнеров. Предоставить площади администрация города обязана бесплатно за две недели до начала чемпионата.

Мэрия уже сообщила владельцам рекламных носителей, что им запрещено продавать поверхности на протокольном маршруте до тех пор, пока не определятся точные места размещения рекламы. Об этом сообщила заместитель руководителя департамента физкультуры и спорта Самары Лариса Папсуева.

Согласно действующему соглашению между администрацией города, оргкомитетом «Россия 2018-2022» и Международной федерацией футбола, Самара должна предоставить рекламные щиты в радиусе 2 км от стадиона «Самара Арена», в радиусе 100 метров от места проведения Фестиваля болельщиков на площади Куйбышева, а также поверхности, выбранные ФИФА. Будут ли компенсированы предполагаемые финансовые потери владельцам билбордов за время проведения чемпионата — пока неизвестно.