Более 200 команд из России, стран Европы и Азии посоревнуются на Байкале в подледной ловле

МОСКВА, 30 марта. / ТАСС /. Международный турнир «Байкальская рыбалка» открылся в пятницу в районе села Турка в Бурятии. В этом году в традиционном соревновании по подледному лову участвуют более 200 команд из России, стран Европы и Азии, сообщил ТАСС Баир Дондубон — директор по развитию группы компаний «Титан», которая является одним из организаторов турнира.

"В этом году в «Байкальской рыбалке» участвуют 223 команды из разных регионов России — от Владивостока до Санкт-Петербурга, а также из Казахстана, Киргизии, Китая, Монголии и стран Евросоюза . В пятницу состоялись парад участников и жеребьевка по распределению секторов лова. Завтра участники выйдут на лед, и до конца дня мы узнаем имена победителей", — сказал Дондубон.

По данным властей республики, в соревнованиях участвуют около 900 человек. Главным призом станет автомобиль Renault Kaptur. Помимо кроссовера, рыбаки смогут получить снегоход, лодку, лодочный мотор, генератор и другие награды.

Международный турнир по подледной ловле «Байкальская рыбалка» проводится на льду глубочайшего озера в 14 раз. Цель соревнований — популяризация и дальнейшее развитие рыболовного спорта и туризма в Бурятии.