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Более 200 команд из России, стран Европы и Азии посоревнуются на Байкале в подледной ловле
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Более 200 команд из России, стран Европы и Азии посоревнуются на Байкале в подледной ловле 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ИА "Телеинформ"
МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Международный турнир «Байкальская рыбалка» открылся в пятницу в районе села Турка в Бурятии. В этом году в традиционном соревновании по подледному лову участвуют более 200 команд из России, стран Европы и Азии, сообщил ТАСС Баир Дондубон — директор по развитию группы компаний «Титан», которая является одним из организаторов турнира.
"В этом году в «Байкальской рыбалке» участвуют 223 команды из разных регионов России — от Владивостока до Санкт-Петербурга, а также из Казахстана, Киргизии, Китая, Монголии и стран Евросоюза. В пятницу состоялись парад участников и жеребьевка по распределению секторов лова. Завтра участники выйдут на лед, и до конца дня мы узнаем имена победителей", — сказал Дондубон.
Он добавил, что в этом году почетным гостем «Байкальской рыбалки» стал актер Виктор Бычков, известный по роли егеря Кузьмича из фильма «Особенности национальной рыбалки», а в субботу на льду Байкала ждут руководителя Росрыболовства Илью Шестакова и главу Бурятии Алексея Цыденова.
По данным властей республики, в соревнованиях участвуют около 900 человек. Главным призом станет автомобиль Renault Kaptur. Помимо кроссовера, рыбаки смогут получить снегоход, лодку, лодочный мотор, генератор и другие награды.
Международный турнир по подледной ловле «Байкальская рыбалка» проводится на льду глубочайшего озера в 14 раз. Цель соревнований — популяризация и дальнейшее развитие рыболовного спорта и туризма в Бурятии.
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