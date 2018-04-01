Как рыба об лед: в Бурятии прошла «Байкальская рыбалка»

В Бурятии завершился фестиваль «Байкальская рыбалка». В этом году на турнир приехали не только рыбаки из российских регионов, но и гости из Монголии, Китая, Великобритании, Германии и Швейцарии.

Сигнальный выстрел — и более 200 команд, не теряя ни секунды, начинают бурить лунки. Крупнейший российский рыболовный фестиваль собирает тысячи поклонников подледного лова. «Байкальская рыбалка» — один из самых гуманных турниров в России. Организаторы намеренно каждый год выбирают далеко не самые «рыбные места» на Байкале. На ловлю дается пять часов и здесь действительно нужно набраться терпения. Но люди готовы в любую погоду часами сидеть возле лунки и ожидать заветного подергивания удочки. «Даже не знаю, как это объяснить, — говорит Дмитрий Борисов , один из участников фестиваля. — Это, видимо, в крови у каждого рыбака. Сидишь, ждешь поклевки долгожданной. Может не ловиться, а может клевать без перерыва».

"Это праздник! Тут люди едут не столько за рыбой, сколько за весной и хорошим настроением", — говорит Алексей Цыденов и тут же восклицает: «Клюет!» И секунду спустя: «Сорвался!» На фестивале представлены практически все российские регионы, сразу несколько китайских и монгольских команд и дебютанты — гости из нескольких европейских стран, которые только осваивают подледный лов. «Это была мечта для меня и моего отца — один день, когда я смогу порыбачить на Байкале. Здесь так красиво и погода отличная», — рассказывает Валентайн Дюсо. Условия для всех команд равные: для каждой выделен отдельный участок, посторонним здесь находиться запрещено. Правила строгие, особенно когда на кону автомобиль. «Обязательно надо контролировать, чтобы не было проноса рыбы и чтобы все было честно», — отмечает судья Галина Овчинникова.

Каждая команда по-своему пытается привлечь удачу, а вместе с ней и рыбу. Одни рассчитывают на секретную смесь прикормки и соблюдение тишины, другие — на специально подготовленные костюмы и грим. После пяти часов ловли начинается взвешивание. Когда размер добычи вызывает улыбку, а для победы достаточно менее килограмма, борьба идет за каждый грамм. «Убирайте опарыша, он лишний, — вот такие фразы можно услышать от судей. — Без опарыша не пятьдесят граммов, а 49.99». И, конечно, награждение, где наиболее удачливым командам вручают ценные призы. Хабаровчане уезжают домой на новом автомобиле.