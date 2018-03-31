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На Байкале прошёл международный турнир по подледной ловле
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На Байкале прошёл международный турнир по подледной ловле 

ТАСС 47 минут назад
Фото: Восток-Телеинформ
МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Международный турнир «Байкальская рыбалка» прошел в субботу в районе села Турка в Бурятии. Победителем соревнований стала команда «Дальний Восток» из Хабаровска, которая получила в награду автомобиль, сообщил ТАСС Баир Дондубон — директор по развитию группы компаний «Титан», которая является одним из организаторов турнира.
"Победу в соревнованиях одержала команда из Хабаровска, которая выловила 983 грамма рыбы — хариусов, окуней, сорожку. Они получили главный приз — автомобиль «Рено Каптюр». Второе место завоевали представили Монголии — команда «Улан-Батор», третье — хозяева турнира, «Городские маршруты» из Улан-Удэ", — сказал Дондубон.
Он добавил, что помимо основных наград, участники турнира получили призы за самую крупную из выловленных рыб, лучшую экипировку и верность «Байкальской рыбалке». Не остались без поощрения самые юные и старшие участники соревнований, болельщики и лучшая женская команда. Вручили призы и в других номинациях.
Почетным гостем «Байкальской рыбалки» в этом году стал актер Виктор Бычков, известный по роли егеря Кузьмича из фильма «Особенности национальной рыбалки». Посидел с удочкой и глава республики Алексей Цыденов. После награждения небо над озером раскрасил фейерверк, а зрители и участники рыбалки станцевали бурятский ехор — национальный аналог хоровода.
Международный турнир по подледной ловле «Байкальская рыбалка» проводился на льду озера в 14 раз. Цель соревнований — популяризация и дальнейшее развитие рыболовного спорта и туризма в Бурятии.
"Байкальская рыбалка — 2018" открылась в пятницу, когда в районе Турки прошли регистрация участников и жеребьевка по распределению секторов лова. Ловля рыбы проходила в субботу. В этом году на турнир приехали около 900 рыбаков — 223 команды из разных регионов России — от Владивостока до Санкт-Петербурга, а также из Казахстана, Киргизии, Китая, Монголии и стран Евросоюза.
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