На Байкале прошёл международный турнир по подледной ловле

МОСКВА, 31 марта. / ТАСС /. Международный турнир «Байкальская рыбалка» прошел в субботу в районе села Турка в Бурятии. Победителем соревнований стала команда «Дальний Восток» из Хабаровска, которая получила в награду автомобиль, сообщил ТАСС Баир Дондубон — директор по развитию группы компаний «Титан», которая является одним из организаторов турнира.

"Победу в соревнованиях одержала команда из Хабаровска, которая выловила 983 грамма рыбы — хариусов, окуней, сорожку. Они получили главный приз — автомобиль «Рено Каптюр». Второе место завоевали представили Монголии — команда «Улан-Батор», третье — хозяева турнира, «Городские маршруты» из Улан-Удэ", — сказал Дондубон.

Он добавил, что помимо основных наград, участники турнира получили призы за самую крупную из выловленных рыб, лучшую экипировку и верность «Байкальской рыбалке». Не остались без поощрения самые юные и старшие участники соревнований, болельщики и лучшая женская команда. Вручили призы и в других номинациях.

Почетным гостем «Байкальской рыбалки» в этом году стал актер Виктор Бычков , известный по роли егеря Кузьмича из фильма «Особенности национальной рыбалки». Посидел с удочкой и глава республики Алексей Цыденов . После награждения небо над озером раскрасил фейерверк, а зрители и участники рыбалки станцевали бурятский ехор — национальный аналог хоровода.

Международный турнир по подледной ловле «Байкальская рыбалка» проводился на льду озера в 14 раз. Цель соревнований — популяризация и дальнейшее развитие рыболовного спорта и туризма в Бурятии.