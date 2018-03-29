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Полиция устанавливает личности краснодарских зацеперов после появления видео в соцсетях
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Полиция устанавливает личности краснодарских зацеперов после появления видео в соцсетях 

Новая Кубань 1 час назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 29 марта — Новая Кубань. В социальных сетях был опубликован ролик. На кадрах видно, как двое молодых людей передвигаются на трамвае, сидя на одном из элементов кузова транспортного средства снаружи.
Известно, что все происходило на улице Московской в районе остановки «Почта».
Краснодарской полицией было инициировано проведение проверки по факту появления информации в сети Интернет, которая свидетельствует о факте нарушения ПДД и правил перевозки пассажиров.
Наказание может грозить не только молодым людям, но и водителю трамвая.
В перс-службе УМВД по г. Краснодару пояснили, что личности граждан, допустивших подобное, а также водителя общественного транспорта устанавливаются. Нарушителям может грозить штраф в размере 500 рублей. Если герои ролика окажутся несовершеннолетними, с их родителями проведут профилактическую беседу.
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