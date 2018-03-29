Полиция устанавливает личности краснодарских зацеперов после появления видео в соцсетях

Краснодар. 29 марта — Новая Кубань. В социальных сетях был опубликован ролик. На кадрах видно, как двое молодых людей передвигаются на трамвае, сидя на одном из элементов кузова транспортного средства снаружи.

Известно, что все происходило на улице Московской в районе остановки «Почта».

Краснодарской полицией было инициировано проведение проверки по факту появления информации в сети Интернет, которая свидетельствует о факте нарушения ПДД и правил перевозки пассажиров.

Наказание может грозить не только молодым людям, но и водителю трамвая.