Иско пригрозил Пересу своим переходом в «Барселону»

Полузащитник мадридского "Реала" Иско может перебраться в каталонскую «Барселону», информирует испанская пресса.

Сообщается, что 25-летний хавбек пригрозил президенту своего клуба Флорентино Пересу, что из-за нехватки игровой практики он готов покинуть «Сантьяго Бернабеу» уже ближайшим летом. При этом футболист не исключил, что в будущем вполне может оказаться в стане «сине-гранатовых», которые активно им интересовались ранее.

В нынешнем сезоне Иско забил 7 мячей и сделал 7 результативных передач в 40 матчах за «Реал».