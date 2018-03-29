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Иско пригрозил Пересу своим переходом в «Барселону»
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Иско пригрозил Пересу своим переходом в «Барселону» 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Полузащитник мадридского "Реала" Иско может перебраться в каталонскую «Барселону», информирует испанская пресса.
Сообщается, что 25-летний хавбек пригрозил президенту своего клуба Флорентино Пересу, что из-за нехватки игровой практики он готов покинуть «Сантьяго Бернабеу» уже ближайшим летом. При этом футболист не исключил, что в будущем вполне может оказаться в стане «сине-гранатовых», которые активно им интересовались ранее.
В нынешнем сезоне Иско забил 7 мячей и сделал 7 результативных передач в 40 матчах за «Реал».
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