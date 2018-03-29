BTS показали уникальный документальный фильм о гастролях

2017-ый год выдался насыщенным для участников группы. Концерты, дорожки, клипы…в общем, радовали фанатом всем. Но поклонникам уже недостаточно фото и видео в аккаунтах парней. Действительно, а что творится за кулисами и успевают ли солисты вести обычный образ жизни? Эти вопросы без ответов не останутся в среду на, а ещё и на их канале, вышло уже два видео-отчета о закулисной жизни, выступлениях и самых смешных моментах из будней группы. В первом видео можно посмотреть, как парни готовились трехсотдневному к туру, во втором-уже первое выступление в Сеуле и шоу в Чили. Пока вышли они только на корейском языке. Конечно, фанаты наверняка язык уже выучили, но, на всякий случай, сделали субтитры. Но есть одна проблемка: первое видео доступно всем, а следующие-уже только зарегистрированным пользователям.