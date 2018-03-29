Ещё
Закон о студенческих спортивных лигах принят Госдумой
Далее:
Читайте также:
Ещё

Закон о студенческих спортивных лигах принят Госдумой 

Агентство «Москва» 1 час назад
Депутаты Госдумы в ходе заседания приняли в третьем, окончательном, чтении закон об участии общероссийских спортивных федераций в развитии студенческого спорта.
Документом уточняется определение понятия «студенческая спортивная лига», устанавливая, что учредителями студенческой спортивной лиги являются Российский студенческий спортивный союз и общероссийские спортивные федерации.
Также органы государственной власти субъектов РФ наделяются правом участвовать в организации и проведении межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований студенческих спортивных лиг, проводимых в регионах.
«Установить, что развитие студенческого спорта осуществляется Российским студенческим спортивным союзом, который является общероссийской общественной организацией, осуществляющей свою деятельность в соответствии с законодательством РФ об общественных объединениях, а также в соответствии со своим уставом и на основе признания Международной федерации университетского спорта и студенческими спортивными лигами по соответствующим видам спорта», — говорится в пояснительной записке.
Из документа следует, что в России действует 14 спортивных студенческих лиг.
Законопроект был внесен на рассмотрение нижней палаты парламента депутатом Госдумы от «Единой России» Ильдаром Гильмутдиновым.
Агентство «Москва»: последние новости
С.Собянин поручил организовать на Манежной площади место для почтения памяти погибших в Кемерово Режим работы южного вестибюля станции метро «Спортивная» изменится 23 марта из-за футбольного матча А.Кузнецова призвала проверить все торговые центры в России после трагедии в Кемерово
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Речь олимпийской чемпионки приняли за пьяный бред19
Родченков скрывал пробы армянских атлетов
Четверной лутц в 13 лет: россиянка творит историю49
Егорова стала чемпионкой России по биатлону
Карпин продает квартиру с шестью туалетами
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
00:34
Четверной лутц в 13 лет: россиянка творит историю
Фигурное катание
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:27
Сборная России не учится на ошибках
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
03:18
Украинский спортсмен стал выступать за Россию
Летние виды спорта
02:38
Россия взяла золото на этапе Кубка мира
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение