Закон о студенческих спортивных лигах принят Госдумой 

Депутаты Госдумы в ходе заседания приняли в третьем, окончательном, чтении закон об участии общероссийских спортивных федераций в развитии студенческого спорта.
Документом уточняется определение понятия «студенческая спортивная лига», устанавливая, что учредителями студенческой спортивной лиги являются Российский студенческий спортивный союз и общероссийские спортивные федерации.
Также органы государственной власти субъектов РФ наделяются правом участвовать в организации и проведении межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований студенческих спортивных лиг, проводимых в регионах.
«Установить, что развитие студенческого спорта осуществляется Российским студенческим спортивным союзом, который является общероссийской общественной организацией, осуществляющей свою деятельность в соответствии с законодательством РФ об общественных объединениях, а также в соответствии со своим уставом и на основе признания Международной федерации университетского спорта и студенческими спортивными лигами по соответствующим видам спорта», — говорится в пояснительной записке.
Из документа следует, что в России действует 14 спортивных студенческих лиг.
Законопроект был внесен на рассмотрение нижней палаты парламента депутатом Госдумы от «Единой России» Ильдаром Гильмутдиновым.