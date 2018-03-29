Закон о студенческих спортивных лигах принят Госдумой

Депутаты Госдумы в ходе заседания приняли в третьем, окончательном, чтении закон об участии общероссийских спортивных федераций в развитии студенческого спорта.

Документом уточняется определение понятия «студенческая спортивная лига», устанавливая, что учредителями студенческой спортивной лиги являются Российский студенческий спортивный союз и общероссийские спортивные федерации.

Также органы государственной власти субъектов РФ наделяются правом участвовать в организации и проведении межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований студенческих спортивных лиг, проводимых в регионах.

«Установить, что развитие студенческого спорта осуществляется Российским студенческим спортивным союзом, который является общероссийской общественной организацией, осуществляющей свою деятельность в соответствии с законодательством РФ об общественных объединениях, а также в соответствии со своим уставом и на основе признания Международной федерации университетского спорта и студенческими спортивными лигами по соответствующим видам спорта», — говорится в пояснительной записке.

Из документа следует, что в России действует 14 спортивных студенческих лиг.