Песков: в Кремле следят за ситуацией с полигоном «Ядрово» в Волоколамском районе

«Безусловно, за ситуацией в Кремле следят. Вы знаете, что мы получаем информацию и обмениваемся, собственно, находимся в постоянном контакте и с руководством региона, и с правительством на этот счет. Мы и ранее об этом говорили. Но что касается характера этой ситуации, чрезвычайная или не чрезвычайная, то, конечно, вряд ли администрация президента является тем местом, которое компетентно давать такие оценки. Это могут делать только или власти региона, или соответствующие подразделения МЧС . И поэтому более предметно задавать вопросы им», — сказал Песков. На прошлой неделе на мусорном полигоне «Ядрово» произошёл выброс свалочного газа. К врачам в Волоколамске обратились несколько десятков детей. Сейчас в Волоколамском районе действует режим повышенной готовности.