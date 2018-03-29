Путин в четверг проведет совещание с Новаком 

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в четверг проведет совещание с министром энергетики Александром Новаком по топливно-энергетическому комплексу, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Будет его совещание с Новаком по вопросам ТЭКа и по тем областям, которые курирует министерство", — сказал Песков.
"Вопрос международного взаимодействия на энергетических рынках, безусловно, актуален. Я имею в виду в контексте совещания с Новаком, это вопросы, которые на повестке дня", — добавил он.
Песков также отметил, что у президента запланирована «серия обычных встреч и внутренних совещаний».