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В Минздраве наказали сотрудников, ответивших на обращение с задержкой
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В Минздраве наказали сотрудников, ответивших на обращение с задержкой 

РИА Новости 37 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Минздрав России провел внутреннюю проверку после представления Генпрокуратуры, сотрудники ведомства, ответившие на одно из обращений с задержкой, привлечены к дисциплинарной ответственности.
Ранее Генпрокуратура РФ внесла представление министру здравоохранения Веронике Скворцовой за затягивание ее ведомством рассмотрения обращения. Прокуроры установили, что одна из организаций обратилась в Минздрав с просьбой разъяснить положения федерального закона. В свою очередь чиновники, по данным Генпрокуратуры, вместо положенных 30 дней со дня регистрации обращения дали свой ответ на него через 70 дней.
"В связи с представлением Генеральной прокуратуры РФ о нарушении сроков рассмотрения письма заявителя в Минздраве России по поручению министра здравоохранения Вероники Скворцовой проведена внутренняя проверка, которая выявила ответственных за просрочку ответа. Лица, задержавшие ответ на письмо заявителя, привлечены к дисциплинарной ответственности", — говорится в сообщении на сайте ведомства.
Отмечается, что ведомство предприняло дополнительные меры для предупреждения подобных инцидентов в будущем. Какие именно меры предприняты, не уточняется.
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