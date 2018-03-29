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Китайские футболисты рискуют превратиться в мумии из-за запрета на татуировки
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Китайские футболисты рискуют превратиться в мумии из-за запрета на татуировки 

Newsru.com 1 час назад
Фото: Newsru.com
Футболисты сборной Китая стали одними из первых жертв проводимой в стране кампании по нравственному воспитанию и борьбе с явлениями, чуждыми местной культуре. В частности, началась борьба с татуировками, которые в последние годы стали очень популярны, особенно в крупных городах.
Игроки из Поднебесной выглядели весьма нелепо на товарищеском международном турнире China Cup, в котором разгромно проиграли оба своих матча — против Уэльса (0:6) и Чехии (1:4). Несмотря на 30-градусную жару, некоторые из игроков вышли на поле в форме с длинным рукавом, у других руки были замотаны специальными повязками. Как выяснилось, таким образом спортсмены скрывали свои татуировки, объявленные в стране «вне закона».
Федерация футбола Китая в свете политики партии объявила, что национальная команда должна нести ответственность за обеспечение здоровой культуры и развивать здоровое культурное образование на всех уровнях, в профессиональных лигах и молодежном футболе. При этом к игрокам с татуировками пообещали принимать жесткие меры, вплоть до отчисления из сборной, передает
"Спорт-Экспресс"
Самым татуированным в сборной Китая оказался ее лидер Чжан Линьпэн, который вообще пропустил этот турнир. Официальная причина — травма плеча. Но, возможно, дело в том, что его татуировки никак не скрыть ни повязками, ни длинными рукавами. Если бы он закрыл все татуированные места, то превратился бы в подобие мумии.
UPDATE: It is suggested that the tattoo ban has already been conveyed to all CSL clubs. Players with uncovered tattoos might be banned from appearing. Interestingly, foreigners seem for now exempted from this regulation. Lots of memes in the making. HT @zhaoxo pic.twitter.com/Lt2GW2JWkq
— Tobias Zuser (@duwenzhe) 25 марта 2018 г.
В январе правительственный департамент прессы, радио, кино и телевидения выпустил новые правила для публичных мероприятий. Согласно главным принципам, на них недопустимо появления исполнителей с низким идеологическим уровнем, которые безвкусны, вульгарны, непристойны или обладают запятнанной или скандальной репутацией. Также с экранов пропадут лица, чьи сердца не связаны с партией, а моральный облик лишен благородства, уточняет
Sports.ru
Известные певцы и актеры также начали закрывать свои татуировки, которые в обществе все еще ассоциируются с организованными преступными сообществами. Одними из первых жертв реформ оказались китайские рэперы GAI, VaVa и Triple H. Они были сняты с популярных телешоу, а их записи удалены с потоковых сервисов.
Запрет пока не коснулся иностранных игроков, у которых есть действующие контракты, так что за Халка и Витцеля можно пока не волноваться. Тем же, кто собирается в Китай летом, придется поработать над своей внешностью.
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