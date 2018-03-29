Представитель «Лады» рассказал о перспективах клуба после исключения из КХЛ

Министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин , являющийся вице-президентом тольяттинской «Лады», заявил, что клуб может вернутся в КХЛ после появления частных спонсоров, передает ТАСС

Шляхтин напомнил, что 2010 году «Ладу» уже исключали из КХЛ из-за отсутствия подходящей арены. В этот раз клуб подвели спортивные результаты и значительная доля бюджетного финансирования.

«Конечно, если денег не будет, то, естественно, никто в КХЛ возвращаться не будет, этот вопрос в большой степени должен решаться серьезными компаниями, которые должны наш хоккей поддержать», — отметил он.

Хоккейные клубы «Лада» и «Югра» не вошли в состав участников КХЛ на следующий сезон, поскольку заняли последние две строчки в рейтинге эффективности, учитывающем, как спортивные, так и экономические показатели.