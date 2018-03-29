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Представитель «Лады» рассказал о перспективах клуба после исключения из КХЛ
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Представитель «Лады» рассказал о перспективах клуба после исключения из КХЛ 

Аргументы и Факты 1 час назад
Фото: Аргументы и Факты
Министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин, являющийся вице-президентом тольяттинской «Лады», заявил, что клуб может вернутся в КХЛ после появления частных спонсоров, передает ТАСС.
Шляхтин напомнил, что 2010 году «Ладу» уже исключали из КХЛ из-за отсутствия подходящей арены. В этот раз клуб подвели спортивные результаты и значительная доля бюджетного финансирования.
«Конечно, если денег не будет, то, естественно, никто в КХЛ возвращаться не будет, этот вопрос в большой степени должен решаться серьезными компаниями, которые должны наш хоккей поддержать», — отметил он.
Хоккейные клубы «Лада» и «Югра» не вошли в состав участников КХЛ на следующий сезон, поскольку заняли последние две строчки в рейтинге эффективности, учитывающем, как спортивные, так и экономические показатели.
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