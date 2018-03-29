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Конкурс «Земля талантов» провел первый отборочный тур
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Конкурс «Земля талантов» провел первый отборочный тур 

Свободная пресса 1 час назад
В подмосковном Подольске состоялся первый региональный отборочный концерт творческого проекта «Земля талантов». В трех конкурсных номинациях — вокал, хореография и литературное творчество — были определены победители.
Среди певцов лучшими были названы Полина Зорина и Валерий Кузаков. В хореографическом соревновании вперёд вырвались Народный коллектив эстрадного танца «Фристайл», дуэт Вадим Коновалов и Злата Кульба. А вот в литературной номинации жюри объявило сразу трёх победителей — Арину Фёдорову, Юлию Тихомирову и Георгия Черных. Церемонию награждения провели Председатель оргкомитета конкурса Надежда Воронцова, координатор проекта Александра Губанова, Председатель коллегии жюри, певец Артур Вишенков и Председатель Совета депутатов Городского округа Подольск Татьяна Никитас.
«На смотр приехали как участники предыдущих сезонов, так и новые конкурсанты. Было приятно видеть ребят, которым в прошлом году немного не хватило до победы. В этом году они выросли в своём творчестве, выдержали тему и показали лучший результат. Гостем подмосковного конкурса стал победитель прошлого сезона Самир Кунченко, который исполнил комсомольскую «Песню о тревожной молодости», — заявила руководитель конкурса «Земля талантов» Надежда Воронцова.
Напомним, что в этом году Всероссийский конкурс детского и юношеского творчества «Земля талантов» отмечает пятилетний юбилей. Тема нынешнего смотра звучит «Я, ты, она, она — вместе целая страна» и посвящёна вековому юбилею комсомольской организации. Компетентное жюри региональных туров на каждом отборе будет обращать особое внимание на конкурсантов, которые придут на проект с композициями на комсомольскую тематику. Участников финала, который состоится в сентябре с.г. в ОК «Снегири» Управделами Президента РФ, оргкомитет смотра объявит летом по завершении всех региональных отборочных концертов.
Справка «СП»:
Всероссийский конкурс детского и юношеского творчества «Земля талантов» является одним из самых масштабных бюджетных смотров для детей и юношества. Организаторы ищут юных артистов во всех федеральных округах РФ. Самых талантливых приглашают на финальные мероприятия в Москву, где они имеют возможность выступить на большой сцене перед профессиональным жюри, получить богатейший опыт общения с конкурсантами из других областей России, а также пообщаться с известными мастерами культуры и искусств, которые курируют конкурс.
Реализация проекта осуществляется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. Также постоянную поддержку смотру оказывают Коммунистическая партия РФ и Ленинский комсомол.
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