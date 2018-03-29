«Реал» проявляет интерес к Габриэлу Жезусу

Сообщается, что королевский клуб может предпринять попытки подписать 20-летнего нападающего «горожан» уже после Чемпионата Мира в России, если он проявит себя на турнире с лучшей стороны. Добавляет оптимизма «сливочным» в возможных переговорах по бразильцу то, что недавно тот отказался продлевать контракт с «Манчестер Сити».

В нынешнем сезоне Жезус забил 11 мячей и сделал 5 результативных передач в 32 матчах за клуб.