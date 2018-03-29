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Стащившую кошелек лису-воровку сняли на видео
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Стащившую кошелек лису-воровку сняли на видео 

Ридус 1 час назад
Пользователь Reddit увидел дикую лису неподалеку от своего дома и решил снять ее на видео. Увидев камеру, зверек подошел поближе, молодой человек решил его погладить — и лиса схватила его кошелек.
Пытаясь вернуть свое имущество, мужчина погнался за воришкой, но погоня не увенчалась успехом.
Каково же было его удивление, когда на следующее утро он нашел кошелек на газоне возле своего дома.
При общении с лисами действительно лучше держать руку востро. Например, в Норильске песец без зазрения совести украл у рыбака улов.
А вот блогерша из Мексики обожает лис и в Японии побывала в настоящей лисьей деревне.
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