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Ростовский губернатор оценил готовность тренировочных площадок к ЧМ как удовлетворительную
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Ростовский губернатор оценил готовность тренировочных площадок к ЧМ как удовлетворительную 

ТАСС 58 минут назад
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 марта. /ТАСС/. Губернатор Ростовской области Василий Голубев оценил как удовлетворительную готовность тренировочных площадок, где будут заниматься сборные команды перед матчами чемпионата мира по футболу, который пройдет в том числе в Ростове-на-Дону.
"В целом я оцениваю как удовлетворительное состояние тренировочных площадок. Стадион «Локомотив» должен быть сдан до конца марта, остальные площадки по срокам ввода — это апрель", — сообщил он журналистам после объезда площадок.
По его словам, начиная с 1 апреля власти региона вводят в отношении объектов чемпионата мира еженедельный мониторинг, позволяющий определить их готовность. Губернатор напомнил, что работы на объектах должны завершиться в апреле, дальше уже идет благоустройство территорий, а затем объекты будут переданы в управление ФИФА. Как сообщал ТАСС ранее министр по физической культуре и спорту Ростовской области Самвел Аракелян, для тренировок команд перед матчами в Ростове-на-Дону будут задействованы три стадиона — «Олимп-2», «Локомотив», «СКА».
Первая тренировочная площадка, подготовленная к чемпионату, уже сдана в Таганроге. Сейчас в Ростовской области завершаются работы на стадионах «Труд» (в Ростове— на-Дону) и стадионе имени Лакомова (в Азове), однако эти стадионы во время ЧМ-2018 задействованы не будут.
После чемпионата эти стадионы будут использоваться для развития детско-юношеского футбола. По распоряжению губернатора ранее из резервного фонда Ростовской области выделено почти 145 млн рублей на приобретение специализированного оборудования для тренировочных площадок ЧМ-2018 и ухода за их газонами.
Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах страны, в том числе в Ростове-на-Дону. В этом городе во время ЧМ-2018 сыграют сборные Бразилии и Швейцарии, Уругвая и Саудовской Аравии, Южной Кореи и Мексики, Исландии и Хорватии. Кроме этого, город примет один матч 1/8 финала.
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