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Тренировочные базы к ЧМ-2018 в Ростовской области достроят в апреле
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Тренировочные базы к ЧМ-2018 в Ростовской области достроят в апреле 

РИА Новости 58 минут назад
Фото: РИА Новости
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 мар — РИА Новости. Все тренировочные площадки к чемпионату мира по футболу 2018 года в Ростовской области будут введены в строй в апреле текущего года, сообщил журналистам губернатор Василий Голубев.
К ЧМ-2018 в Ростовской области готовится шесть тренировочных полей и баз команд: стадионы «Олимп-2», «Локомотив», СКА и «Труд» в Ростове-на-Дону, «Торпедо» в Таганроге и стадион спорткомплекса имени Лакомова в Азове.
"Срок ввода (тренировочных площадок) — апрель", — сказал Голубев, добавив, что степень их готовности на сегодняшний день он оценивает как удовлетворительную. Некоторые замечания выявились лишь на стадионе СКА, «где необходимо ускорить работы по вывозу старых трибун и мусора».
"С апреля мы вводим в отношении объектов ЧМ еженедельный мониторинг", — отметил губернатор. После ввода объектов в строй будут проводиться благоустроительные работы. Голубев добавил, что в целом на обустройство тренировочных баз и площадок к ЧМ в регионе было затрачено порядка 1,5 миллиарда рублей федеральных и региональных средств.
После проведения чемпионата стадионы станут наследием. «Каждый из этих объектов может потом стать своеобразным центром футбола, поэтому требования к качеству этих площадок должно быть высоким», — заключил он.
Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах России, в том числе в Ростове-на-Дону.
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