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Александр Зинченко: Помощник Гвардиолы сказал мне, что россияне и украинцы не прогрессируют в Европе из-за денег
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Александр Зинченко: Помощник Гвардиолы сказал мне, что россияне и украинцы не прогрессируют в Европе из-за денег 

Советский спорт 56 минут назад
— Есть ли разница в менталитете между украинцами и иностранцами?
— Конечно, огромная разница. Они знают (иностранцы — прим. ред.), что если дадут где-то слабинку, то их уже подпирает следующий, кто больше хочет играть, чем ты.
Один из помощников Гвардиолы подозвал меня и сказал, что люди из Украины и России не добиваются успеха в Европе потому что, когда футболисты чувствуют деньги, они забывают прогрессировать, останавливаются в развитии, — цитирует Зинченко iSport.ua со ссылкой на эфир программы ОТДУШИВДУШУ.
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