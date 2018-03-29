Александр Зинченко: Помощник Гвардиолы сказал мне, что россияне и украинцы не прогрессируют в Европе из-за денег 

— Есть ли разница в менталитете между украинцами и иностранцами?
— Конечно, огромная разница. Они знают (иностранцы — прим. ред.), что если дадут где-то слабинку, то их уже подпирает следующий, кто больше хочет играть, чем ты.
Один из помощников Гвардиолы подозвал меня и сказал, что люди из Украины и России не добиваются успеха в Европе потому что, когда футболисты чувствуют деньги, они забывают прогрессировать, останавливаются в развитии, — цитирует Зинченко iSport.ua со ссылкой на эфир программы ОТДУШИВДУШУ.