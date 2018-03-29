Зинченко: европейцы знают, что если дать слабинку — их место займут другие

Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко рассказал о разнице в менталитете футболистов из Западной и Восточной Европы.

«Один из помощников Пепа как-то подозвал меня и сказал, что люди из России и Украины не добиваются успеха в Европе. Если они где-то чувствуют деньги, чувствуют, что они в порядке, то сразу останавливаются в развитии. А те, естественно, подпирают. Конечно, разница в менталитете огромная. Европейцы с детства знают, что если дать слабинку — сегодня нет настроения, похожу, а завтра побегаю, — то их уже подпирает следующий, кто хочет больше играть. Там специалисты всё видят, записывают на видео каждую тренировку», — сказал Зинченко в интервью каналу «ОТДУШИВДУШУ» в YouTube.