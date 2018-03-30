Зинченко рассказал о разнице в менталитете футболистов Западной и Восточной Европы

Украинский полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко рассказал о разнице в менталитете между футболистами Западной и Восточной Европы. Об этом сообщает «Советский спорт».

"Разница в менталитете огромная. Европейцы с детства знают: если дашь слабину — сегодня нет настроения, похожу, а завтра побегаю, — то их уже подпирает следующий, кто хочет больше играть. Там специалисты все видят, записывают на видео каждую тренировку", — сказал Зинченко в интервью youtube-каналу «отдушивдушу».

Он отметил, что зарубежные специалисты не верят в успех игроков из Украины и России.

"Один из помощников Пепа Гвардиолы как-то подозвал меня и сказал, что люди из России и Украины не добиваются успеха в Европе. Если они где-то чувствуют деньги, чувствуют, что они в порядке, то сразу останавливаются в развитии", — добавил Зинченко.