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Зинченко рассказал о разнице в менталитете футболистов Западной и Восточной Европы
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Зинченко рассказал о разнице в менталитете футболистов Западной и Восточной Европы 

Газета.Ru 52 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Украинский полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко рассказал о разнице в менталитете между футболистами Западной и Восточной Европы. Об этом сообщает «Советский спорт».
"Разница в менталитете огромная. Европейцы с детства знают: если дашь слабину — сегодня нет настроения, похожу, а завтра побегаю, — то их уже подпирает следующий, кто хочет больше играть. Там специалисты все видят, записывают на видео каждую тренировку", — сказал Зинченко в интервью youtube-каналу «отдушивдушу».
Он отметил, что зарубежные специалисты не верят в успех игроков из Украины и России.
"Один из помощников Пепа Гвардиолы как-то подозвал меня и сказал, что люди из России и Украины не добиваются успеха в Европе. Если они где-то чувствуют деньги, чувствуют, что они в порядке, то сразу останавливаются в развитии", — добавил Зинченко.
Ранее сообщалось, что российский арбитр Сергей Карасев будет работать на чемпионате мира.
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