Ростовчане смогут увидеть Кубок ЧМ-2018

Менее чем через два месяца, с 25 по 28 мая, в рамках Тура Кубка Чемпионата мира по футболу-2018 в Ростов-на-Дону привезут главный трофей предстоящих соревнований. Он будет выставлен в специальном шатре, доступ в который будет бесплатным для всех. Ростовчане смогут увидеть его через стекло и сфотографироваться.

Нынешний тур Кубка мира — пятый по счету и самый продолжительный. Трофей посетит 50 стран мира. В России Кубок будет перемещаться на специальном чартере в сопровождении 40 человек, в число которых войдут волонтеры и сотрудники безопасности. После Ростова-на-Дону Кубок отправится в Санкт-Петербург.