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Ростовчане смогут увидеть Кубок ЧМ-2018
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Ростовчане смогут увидеть Кубок ЧМ-2018 

Деловое сообщество 52 минуты назад
Менее чем через два месяца, с 25 по 28 мая, в рамках Тура Кубка Чемпионата мира по футболу-2018 в Ростов-на-Дону привезут главный трофей предстоящих соревнований. Он будет выставлен в специальном шатре, доступ в который будет бесплатным для всех. Ростовчане смогут увидеть его через стекло и сфотографироваться.
Нынешний тур Кубка мира — пятый по счету и самый продолжительный. Трофей посетит 50 стран мира. В России Кубок будет перемещаться на специальном чартере в сопровождении 40 человек, в число которых войдут волонтеры и сотрудники безопасности. После Ростова-на-Дону Кубок отправится в Санкт-Петербург.
До Чемпионата мира по футболу-2018 осталось 76 дней. Он пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России, в том числе в Ростове-на-Дону. Южная столица примет четыре групповой серии и один матч 1/8 финала. Послами ЧМ-2018 от Ростова-на-Дону являются модель Виктория Лопырева, рэпер Баста, телеведущий Дмитрий Дибров и олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Вартарес Самургашев. Талисманом игр был выбран волк Забивака.
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