Футболисты «Амкара» и «Локомотива» выйдут на матч чемпионата России в траурных футболках

ТАСС , 29 марта. Футболисты пермского «Амкара» и московского «Локомотива» выйдут на матч 24-го тура чемпионата России в специальных траурных футболках, посвященных памяти жертв трагедии в Кемерове. Об этом сообщает пресс-служба пермского клуба.

Матч между «Амкаром» и «Локомотивом» пройдет в Москве на «РЖД Арене» 31 марта. Начало встречи — 14:00 мск. Изначально игра должна была состояться в Перми, но из-за плохого состояния искусственного газона была перенесена с пермского стадиона «Звезда» на домашнюю арену московской команды.

"Кемерово. 25.03.2018. Скорбим", — написано на черной футболке. Ранее сообщалось, что игра начнется с минуты молчания, как и все остальные матчи Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).

25 марта в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» произошел пожар. Погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок, более 70 пострадали.