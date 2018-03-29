Саутгейт не гарантирует Алли место в составе сборной Англии

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт предупредил полузащитника «Тоттенхэма» Деле Алли, что ему придется побороться за место в стартовом составе. Отмечается, что Алли провел весь матч с Италией (1:1) на скамейке и был разочарован.

— У меня проблема, потому что есть Рэшфорд, Лингард, Стерлинг , Кейн, Окслейд-Чемберлен и Варди, огромный выбор, — цитирует Саутгейта The Guardian . — Я не вижу причин, по которым кто-то из них мог бы не поехать в Россию, но я должен принять решение. Нет и причин, по которым не приедет Алли, ведь он может внести решающий вклад в игру. У него есть возможность показать себя, и я буду присматривать за ним в течение следующих нескольких недель.

По словам Саутгейта, он не выпустил Алли с Италией, потому что хотел посмотреть, как адаптируется Рахим Стерлинг к игре вторым форвардом. Он также отметил, что почти определился со списком нападающих и атакующих полузащитников, которые поедут в Россию. Предварительный состав Саутгейт огласит 14 мая.