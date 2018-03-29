Арсен Венгер: Провести 22 года в «Арсенале» ничем не жертвуя, нельзя

«Пока у меня есть физические силы и мотивация, я буду тренировать. Очевидно, что все зависит от моего физического и психического состояния. В какой-то момент мне придется принять решение, но я живу в настоящем. Просто хочу делать все возможное для своего клуба и не забочусь об остальном. Люди забывают, что провести в таком клубе, как „Арсенал“, 22 года ничем не жертвуя, нельзя. Ситуация не изменится до конца контракта. Но не знаю, что будет дальше», — цитирует L’Equipe Венгера «Арсенал» после 30-и матчей АПЛ занимает шестое место в турнирной таблице, имея в активе 48 очков.