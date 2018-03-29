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СМИ: Полиция в Волгограде против проведения финала Кубка России по футболу 9 мая
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СМИ: Полиция в Волгограде против проведения финала Кубка России по футболу 9 мая 

RT на русском 1 час назад
Волгоградская полиция требует перенести финальный матч Кубка России по футбол с 9 мая на другую дату. Об этом сообщает Sport24.
По информации издания, данное требование связано с возможными сложностями обеспечения безопасности на всех мероприятиях города в праздничный день.
Отмечается, что руководство Российского футбольного союза (РФС) настаивает на изначальной дате проведения матча, этой же позиции придерживается администрация региона.
Окончательное решение о дате проведения встречи будет известно в ближайшие дни.
Ранее сообщалось, что в ФИФА довольны ходом подготовки стадиона ЧМ-2018 в Волгограде.
RT на русском: последние новости
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