СМИ: Полиция в Волгограде против проведения финала Кубка России по футболу 9 мая 

Волгоградская полиция требует перенести финальный матч Кубка России по футбол с 9 мая на другую дату. Об этом сообщает Sport24.
По информации издания, данное требование связано с возможными сложностями обеспечения безопасности на всех мероприятиях города в праздничный день.
Отмечается, что руководство Российского футбольного союза (РФС) настаивает на изначальной дате проведения матча, этой же позиции придерживается администрация региона.
Окончательное решение о дате проведения встречи будет известно в ближайшие дни.
Ранее сообщалось, что в ФИФА довольны ходом подготовки стадиона ЧМ-2018 в Волгограде.