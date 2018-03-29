Быков: «Надеюсь, в Тольятти и Ханты-Мансийске продолжится развитие хоккея»

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков огорчен исключением из КХЛ тольяттинской «Лады» и «Югры» из Ханты-Мансийска.

— КХЛ расширяла географию нашего хоккея. Было очень жаль терять Новокузнецк, а теперь и «Ладу» с «Югрой». Надеюсь, они не опустят рук и продолжат развиваться. Понимаю аргументы, что хороших игроков не хватает на все команды, поэтому нужно больше вкладывать в развитие детско-юношеского спорта, особенно из бюджета. Государственное участие — серьезный аргумент, но, чтобы найти спонсоров и позволить клубу выйти на самоокупаемость, нужно время. Вместо этого решили быстро исключить два клуба. Всем хочется, чтобы лига прогрессировала, но это непростая задача. Важно не закрывать двери для новых клубов, чтобы видели перспективы. Реально ли соблюдать в КХЛ жесткий потолок зарплат? Да, тогда повысится роль эффективного менеджмента. После каждого сезона лига делится прибылью с участниками — важно, чтобы клубы научились сами зарабатывать и жить по средствам, — приводит слова Быкова «Спорт-Экспресс».

В КХЛ Быков выигрывал Кубок Гагарина с уфимским «Салаватом Юлаевым» и питерским СКА.