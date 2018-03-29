Александр Павленко: «Обиды на Карпина нет, но я был не слабее Алекса»

Нападающий «Томи» Александр Павленко в интервью sportbox.ru рассказал овремени выступления за "Спартак" . По его словам, он был на пике и не хуже многих конкурентов.

— Ваше время в «Спартаке» закончилось с приходом Валерия Карпина . По-прежнему считаете, что тогда были не слабее конкурентов?

— Считаю. Я был в оптимальном возрасте, на пике. Хотя понимал: это ротация. Один футболист приходит — другой уходит. Тогда пришли Алекс, Ибсон. Понятно, что мы с Алексом немного разного плана игроки. Спору нет, он мастер и в дальнейшем показал свой класс. Но в тот момент я был не хуже.

— О Карпине отзываются по-разному…

— Ничего конкретно плохого он мне не сделал — как и я ему. Повторю, я понимал, что попал под ротацию. Обиды не было. Да, Валерий Георгиевич — человек импульсивный, мог выругаться. Но палку не перегибал. Сейчас, говорят, Карпин стал лояльнее. Наверное, это уже опыт.